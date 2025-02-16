الأهلي يخسر من ريال مدريد بهدف في بطولة «الكأس الدولية» بقطر (فيديو)

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 من منافسه ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، من بطولة «الكاس الدولية» الودية، المقامة في قطر.

كان فريق الأهلي مواليد 2009 خسر في مباراته الأولى أمام كاشيوا ريسول الياباني.

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ريال مدريد يتقدم 1-0 على الأهلي المصري.. بطولة الكاس الدولية - الخطوط الجوية القطرية

Alkass qatar airways international Cup #قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/bimtfjH3v3 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 16, 2025

ويأتي الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب أندية كاشيوا ريسول وريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، بينما تضم المجموعة الأولى أكاديمية أسباير القطرية، وأكاديمية محمد الخامس المغربية، ورينجرز الأسكتلندي، وسياتل ساوندرز الأمريكي.

وتضم بعثة الأهلي في قطر الكابتن وليد سليمان مدير قطاع الناشئين، والكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع، وأسامة زكي مديرًا فنيًّا للفريق، وممدوح عبيد مدربًا عامًّا، ومصطفى عبد العظيم مدربًا للحراس، ومحمد إمام طبيب الفريق، وباهر عبد العزيز إداريًّا، وأحمد عبد الله عيد محلل الأداء.

وتضم قائمة الفريق 22 لاعبًا وهم كل من: رجب أحمد ومحمد عبيد حارسي مرمى، ومحمد السيد وآدم محمد يوسف ومحمد عماد وعبد العزيز خالد وسيف كريم وسيف الدين تامر وخالد يحيى ويحيى وائل رياض ومحمد الهواري ومحمد أيمن ومحمد حمدي قمر الدولة وشوقي السعيد ومحمد خالد ومحمد الصاوي ومحمد يوسف ومحمد المتولي ومحمود إبراهيم ومحمد علاء وإبراهيم نبيل ومالك فتحي.

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