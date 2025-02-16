بيلباو يتعادل مع إسبانيول 1/1 في الدوري الإسباني

عاد فريق أتلتيك بيلباو لنزيف النقاط من جديد في الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه إسبانيول، مساء اليوم الأحد، في المرحلة 24 من الليجا.

أهداف مباراة بيلباو وإسبانيول وترتيب الفريقين في الليجا

وبادر روبرتو فرنانديز بالتسجيل لمصلحة إسبانيول في الدقيقة 62، لكن أوهيان سانسيت سرعان ما أدرك التعادل لفريق أتلتيك بيلباو في الدقيقة 77.

وبينما واصل إسبانيول، ابتعاده عن طريق الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، فإن هذا هو التعادل الثالث لبيلباو مقابل فوز وحيد في آخر 4 مباريات.

وارتفع رصيد أتلتيك بيلباو إلى 45 نقطة، لكنه ظل في المركز الرابع بترتيب المسابقة، في حين رفع إسبانيول رصيده إلى 24 نقطة في المركز 15.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.