الأحد 16 فبراير 2025
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رياضة

بيلباو يتعادل مع إسبانيول 1/1 في الدوري الإسباني

بيلباو وإسبانيول،
بيلباو وإسبانيول، فيتو

عاد فريق أتلتيك بيلباو لنزيف النقاط من جديد في الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه إسبانيول، مساء اليوم الأحد، في المرحلة 24 من الليجا.

أهداف مباراة بيلباو وإسبانيول وترتيب الفريقين في الليجا

وبادر روبرتو فرنانديز بالتسجيل لمصلحة إسبانيول في الدقيقة 62، لكن أوهيان سانسيت سرعان ما أدرك التعادل لفريق أتلتيك بيلباو في الدقيقة 77.

وبينما واصل إسبانيول، ابتعاده عن طريق الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، فإن هذا هو التعادل الثالث لبيلباو مقابل فوز وحيد في آخر 4 مباريات.

وارتفع رصيد أتلتيك بيلباو إلى 45 نقطة، لكنه ظل في المركز الرابع بترتيب المسابقة، في حين رفع إسبانيول رصيده إلى 24 نقطة في المركز 15.
 

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