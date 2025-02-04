جيرونا يصالح جماهيره بفوز مثير على لاس بالماس 2-1 في الدوري الإسباني

انتهت مباراة جيرونا ضد لاس بالماس بنتيجة 2-1 لجيرونا، في المباراة التي جرت، مساء أمس الإثنين، على ملعب مونتيليفي، ضمن لقاءات الجولة 22 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل أبيل رويز وياسر اسبريلا هدفي فريق جيرونا في الدقيقتين 8 و80، بينما أحرز فابيو سيلفا هدف فريق لاس بالماس في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز نجح جيرونا في مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب آخر 4 هزائم التي تعرض لهم الفريق في دوري الأبطال والدوري الإسباني.

أما لاس بالماس فلا يزال يبحث عن الفوز الأول في عام 2025 فأخر انتصر له كان أمام إسبانيول يوم 22 ديسمبر 2024.

تشكيل جيرونا ضد لاس بالماس

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: أرناو مارتينيز، خوانبي لوبيز، ميجيل وتيريز، لاديسلاف كرييتشي.

خط الوسط: يانجل هيريرا، دوني فان دي بيك، إيفان مارتين، فيكتور تسيجانكوف.

خط الهجوم: أبيل رويز، بريان خيل سالفا تييرا.

تشكيل لاس بالماس أمام جيرونا

حارس المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: أندي بيلمارد، خوسيه أليخاندرو سواريز، سكوت ماكينا، ميكا مارمول.

خط الوسط: خافيير مونييز، إنزو لويوديتش، كيريان رودريجز، ألبيرتو موليرو.

خط الهجوم: مانويل فوستير، فابيو سيلفا.

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