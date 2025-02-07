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رياضة

منتخب الريشة الطائرة يغادر القاهرة إلى الكاميرون للمشاركة ببطولة إفريقيا

منتخب الريشة الطائرة
منتخب الريشة الطائرة

 غادرت صباح اليوم الجمعة، بعثة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، القاهرة متوجهة إلى الكاميرون للمشاركة ببطولة إفريقيا، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

وتضم البعثة 11 لاعبًا ولاعبة إضافة إلى رئيس البعثة مروة علي إبراهيم عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، وعبد الرحمن جمال طبيب المنتخب.

ويضم منتخب الرجال 6 لاعبين وهم: "أدهم حاتم الجمال - كريم محمود عزت - محمود منتصر - عبد الرحمن مجدي عبد الستار - سيف عمر - أحمد علي بهنساوي"، فيما يتكون منتخب السيدات من 5 لاعبات وهن: "ضحي هاني - نور يسري - عاليا الغندور - هادية الجندي - فاطمة ربيع".

فيما يقود المنتخب فنيًا المدرب الصيني "زو مين".

ومن المحدد أن يقام الاجتماع الفني للبطولة بعد غدًا الأحد على أن تنطلق البطولة القارية صباح الإثنين المقبل بمرحلة المجموعات في منافسات الفرق، والتي تستمر حتى الخميس المقبل، على أن تقام منافسات الفردي من يوم 14 وحتى يوم 16 من فبراير الجاري.

ويتأهل الفائز بمنافسات الفرق المختلطة لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها بمدينة شيامن الصينية.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة في نسختي 2021 و2023.

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