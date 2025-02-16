الأحد 16 فبراير 2025
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أخبار مصر

اليوم، رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي بمدينة نصر

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان
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يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  معرض "أهلًا رمضان"،  اليوم الأحد، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، وذلك بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأرض المعارض في صلاح سالم في قاعة المشروعات بصلاح سالم. 

يأتي المعرض هذا العام بتخفيضات تبدأ من 25% على جميع السلع الغذائية، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

ويهدف المعرض إلى توفير احتياجات الأسر المصرية من المواد الغذائية بأسعار تنافسية، مع ضمان الجودة العالية، وتشمل العروض مجموعة واسعة من المنتجات الأساسية مثل المواد الغذائية، الزيوت، الأرز، السكر، والمعلبات، إلى جانب العديد من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم.

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة من غرفة القاهرة التجارية لدعم المواطنين، وخاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها الأسواق ارتفاعًا في بعض الأسعار. ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرًا للأسعار التنافسية والعروض الخاصة التي سيتم تقديمها.

وأشارت وزارة التموين إلى تعاونها مع كافة الجهات المعنية والمحافظين لبدء انطلاق معارض أهلًا رمضان بالمحافظات،  اعتبارًا من بداية شهر فبراير، وتخصيص ركن ثابت لـ أهلا رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كافة السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.

وأكدت وزارة التموين التعاون مع اتحاد الغرف التجارية، لدعم معارض أهلًا رمضان،  من خلال توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية.

وأوضحت أن هناك خطة شاملة  لتوزيع السلع على كافة المنافذ في مختلف المحافظات، مشيرة  إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية الاحتياجات لفترات طويلة. 

وأكدت وزارة التموين  أن معارض أهلا رمضان تعمل على  تخفيف العبء عن المواطنين، من خلال توفير المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق. 

 تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

من ناحية أخرى، أكد الدكتور شريف فاروق  وزير التموين والتجارة الداخلية  أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، والأرز، وتوفيرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان. 

وأشار وزير التموين  إلى أن الوزارة تتابع يوميًا حركة الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع حدوث أي نقص في السلع، مع التأكيد على التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

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