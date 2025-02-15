رئيس غرفة القاهرة يتفقد معرض "أهلا رمضان" الرئيسي تمهيدا لافتتاحه غدا

تفقد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية الترتيبات النهائية لمعرض أهلا رمضان الرئيسي الذي تنظمه الغرفة التجارية للقاهرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر والمقرر أن يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمشاركة عدد من الوزراء غدا الأحد 16 من فبراير الجاري.

وضع اللمسات النهائية قبل الافتتاح الرسمي لمعرض أهلا رمضان



وتأتي جولة أيمن العشري بالمعرض مساء اليوم السبت للاطمئنان علي آخر الترتيبات ووضع اللمسات النهائية قبل الافتتاح الرسمي بساعات قليلة وهو ما يؤكد حرصه علي المتابعة اللحظية للمعرض.

وأعرب “العشري” عن سعادته بالمعرض وما يتضمنه من سلع أساسية ورمضانية تلبي احتياجات المواطنين مع قرب دخول شهر رمضان المبارك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

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