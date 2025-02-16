أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 34 مليار جنيه.. هيئة الاستثمار تدعم النمو المُستدام للشركات.. ورئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

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البورصة المصرية - فيتو

حركة مؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم

أرتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع ليربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 30443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 37808 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 13392 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 8565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 11735 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة.

كواليس تعاملات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.207 تريليون جنيه، لتربح نحو 18 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% عند مستوى 29997 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% عند مستوى 37203 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.13% عند مستوى 13195 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% عند مستوى 8402 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 11504 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% عند مستوى 3120 نقطة.

ماذا حدث فى تداولات جلسة الأربعاء ؟

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 12 فبراير 2025، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.189 تريليون جنيه، لتربح نحو 3 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 29661 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 36649 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% عند مستوى 13048 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% عند مستوى 8330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 11405 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% عند مستوى 3103 نقاط.

الهيئة الاستثمار - فيتو

تعاون بين هيئة الاستثمار وفورسايت للاستشارات لدعم النمو المُستدام للشركات

وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحاتم زعزوع، الرئيس التنفيذي لشركة فورسايت للاستشارات، مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال دراسات السوق وتقديم الاستشارات للمستثمرين وصياغة استراتيجيات داعمة للنمو المُستدام.

إمداد شركة فورسايت بالمعلومات والبيانات المتعلقة ببيئة الأعمال



ووفق مذكرة التفاهم ستقوم الهيئة بإمداد شركة فورسايت بالمعلومات والبيانات المتعلقة ببيئة الأعمال في مصر وأحدث المستجدات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات ذات الأولوية، على أن تقوم الشركة بتقديم الاستشارات الاقتصادية للهيئة وللشركات الراغبة في الاستثمار أو التوسع في السوق المصري، بما في ذلك دراسات السوق، وتحليل سلوك ورؤى العملاء، واستراتيجيات دخول السوق المتنوعة الملائمة للاقتصاد المصري ولكل قطاع على حدة، هذا بالإضافة إلى خدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ودعم الشركات في إعداد التقارير والالتزام بمعايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة وتحليل فجوات السوق.

دعم شركات وجهات في القطاع الخاص والعام



وقال حاتم زعزوع: إن شركة فورسايت نجحت على مدار 27 سنة في دعم شركات وجهات في القطاع الخاص والعام في أكثر من 20 قطاع في السوق المصري والخارجي في تعزيز ممارسات الأعمال ما مكن هذه المؤسسات من تحقيق نمو مستقر على المدى الطويل، والأن تسعى الشركة إلى المساهمة في تمكين الهيئة العامة للاستثمار من تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة والشفافة في مصر من أجل تهيئة مناخ استثماري داعم لكل الفاعلين في الاقتصاد المصري.

رؤى شاملة حول الاستدامة البيئية



وأعلن حاتم زعزوع أن شركة فورسايت ستقوم بإعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئة، والذي سيتضمن رؤى شاملة حول الاستدامة البيئية والمجتمعية في مصر، والتحديات التي تواجه الجهود الحكومية والخاصة في هذا الشأن، مع إبراز التزام مصر بأعلى معايير ممارسات الأعمال دوليًا.

وأكد حسام هيبة أن الهيئة تعمل دائمًا على دمج القطاع الخاص في جهود الترويج للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، والنتيجة هي إعداد سياسات متطابقة مع احتياجات مجتمع الأعمال، وعقد العديد من الشراكات الدولية بين مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين الدوليين، والتوسع في دور القطاع الخاص فيما يخص المسئولية المجتمعية وتنفيذ الاستراتيجيات التنموية الحكومية، وإضافة مئات الفرص على خريطة مصر الاستثمارية بواسطة القطاع الخاص إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تتم إضافتها بواسطة الجهات الحكومية.

توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص



وأضاف حسام هيبة أن الهيئة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص في القطاعات المصرفية والقانونية والاستشارات الاقتصادية لضمان تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمة والتحليل العلمي لمؤسسات الأعمال الراغبة في الاستثمار في مصر، ما يضمن ليس فقط تدفق الاستثمارات، بل استدامتها ونموها المتسارع، وفي نفس الوقت تستفيد الهيئة من هذا التعاون في التعرف المستمر على التطورات المحلية والعالمية ليتم تطوير بيئة الاستثمار لتواكب تطور احتياجات وتطلعات مجتمع الأعمال.

الذهب - فيتو

نشتري ولّا نبيع، رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة صادمة بشأن الأسعار الفترة المقبلة

أسعار الذهب، كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة ونصيحته للمستهلك فيما يتعلق بالشراء والبيع.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب، ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: إلى أن جرام الذهب عيار 21 يسجل حاليا 4085 جنيها.

ارتفاع ثم انخفاض لأوقية الذهب عالميا ومحليا



وأشار: شهدنا ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الذهب بالبورصة العالمية والمحلية خلال الأسبوع الماضي نتيجة الظروف والتطورات السياسية الإقليمية والعالمية ووصل سعر الأوقية 2950 دولار ثم انخفضت مساء يوم الجمعة الماضي لـ 2882 دولار للأوقية.

توقعات أسعار الذهب وفق المعطيات العالمية

وبسؤاله نشتري وللا نبيع الذهب؟ أكد:"الذهب ليس له سقف معين للأسعار ويظل ملاذا اَمنا، وبالتالي وفقا للتوقعات فإننا وفقا لمعطيات بأننا لن نشهد بادرة هدوء سياسي في العالم أو تحسن اقتصادي عالمي قريب الأمر الذي ينذر باستمرار الذهب في الارتفاعات".

الخبز - فيتو

المخابز تثني على قرار التموين بشأن إرجاء تحصيل الأقساط في رمضان

قدمت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، الشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق بشأن إصداره قراَرا بأرجاء الغرامات على المخابز خلال مارس المقبل بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

إرجاء تحصيل أقساط المخابز

وأعرب محمد عبد الجواد سكرتير عام الشعبه العامه للمخابز في الاتحاد العام للغرف التجارية، عن شكره لوزير التموين لاستجابته السريعة لطلبات أصحاب المخابز البلدية، وإصداره قرار بشان إرجاء تحصيل الأقساط المستحقة على أصحاب المخابز خلال شهر مارس المقبل.

مفاجأة في أسعار سبائك الذهب، السبيكة 10 جرامات تسجل 50 ألف جنيه

سبائك الذهب ، ارتفعت أسعار سبائك الذهب في الأسواق بختام حركة تعاملات اليوم الأحد 16 فبراير 2025، حيث بلغ سعر السبيكة 10 جرامات عيار 24 نحو 50000 جنيه، بارتفاع نحو 1300 جنيه.

أسعار سبائك الذهب

وتعتبر سبائك الذهب هي الملاذ الآمن والأكثر بحثًا على محركات البحث.

سبائك الذهب

وترصد “فيتو” في السطور التالية أسعار سبائك الذهب، من خلال تحديث لحظى:

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أسعار سبائك الذهب

سعر سبيكة الذهب 1 جرام بــ 5100 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام بــ 13200 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات بــ 50000 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام بــ 495400 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو بــ 4995295 جنيه.

سبائك الذهب

الاستثمار في سبائك الذهب

الاستثمار في سبائك الذهب من أشكال الاستثمار الشائعة، فهي ملاذ آمن للمستثمرين في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تعتبر إحدى الوسائل لحماية رأس المال من التضخم، لذا توجد العديد من الطرق للاستثمار في الذهب، مثل شراء سبائك الذهب أو الذهب المستعمل.

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كيفية حساب المصنعية على سبائك الذهب؟

وهناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل عيار 24، وعيار 22، وعيار 18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

ماذا تعرف عن سبائك الذهب؟

سبائك الذهب هي كتلة من الذهب الخالص أو عالي النقاوة، وتصل نسبة نقاوتها لـ 99%، ويتم صنعها عن طريق صهر الذهب وصبه في قوالب معينة وفق معايير صارمة وتدمغ بعد ذلك حسب القوانين، وتعاقب القوانين على أي تلاعب في مواصفاتها المحددة وبالنسبة لسبائك الذهب ذات الأوزان الخفيفة، تصنع من صفائح الذهب، وذلك بطريقة ختمها أو طبعها ودمغها للحصول على الشكل المراد بينما يتم تذويب الذهب وسكبه في قوالب معينة للحصول على السبائك ذات الأوزان الثقيلة.

سبائك الذهب

لماذا يعتبر الاستثمار في سبائك الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى سبائك الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار فى سبائك الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.

الاستثمار فى سبائك الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.

الاستثمار فى سبائك الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.

الاستثمار فى سبائك الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

أسعار السمك اليوم، البلطي يرتفع 6 جنيهات في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025، في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025، في السطور التالية:

أسعار السمك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 73 إلى 75 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق.

البلطي ممتاز من 73 إلى 75 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق. تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 70 إلى 72 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 160 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك

أسعار السمك

تراوح سعر المكرونة خليجي من 90 إلى 110 جنيها للكيلو.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 100 إلى 150 جنيها للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 100 إلى 150 جنيها للكيلو.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 340 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار السمك

سعر السمك السبيط

تراوح سعر كيلو السبيط، من 200 إلى 340 جنيها.

تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.

أسعار السمك

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 170 إلى 270 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.

تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 160 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 260 جنيهًا.

تراوح سعر الجمبري من 160 جنيهًا إلى 700 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 180 جنيهًا حسب الحجم.

أسعار السمك

سعر السمك

تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار السمك

سعر السمك السردين

تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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