البورصة تتزين بالأخضر وتربح 34 مليار جنيه في تعاملات اليوم، حالة ترقب لنتائج الأعمال وتوزيعات الأرباح، توقعات خبراء سوق المال لاتجاه مؤشر Egx70 خلال الأسبوع

البورصة المصرية، اختتمت المؤشرات الرئيسية بسوق المال تداولات اليوم الأحد 16 فبراير 2025، بالمنطقة الخضراء بعد أن شهدت تذبذبا كبيرا خلال تداولات الأسبوع الماضي، ليحقق السوق أعلى نقطة عند الـمستوى 30443 نقطة والتى مثلت المقاومة خلال تداولات الأسبوع لنشهد بعدها حدوث قاع عند مستوى الـ 29000 نقطة، ليربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه عند مستوى 2.241 تريليون جنيه.

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مؤشرات التداول فى البورصة المصرية - فيتو

حالة ترقب لنتائج الأعمال السنوية وتوزيعات الأرباح

ومن جانبه قال الدكتور نبيل فرج خبر أسواق المال فى تصريحات لـ “ فيتو ”: إن المتعاملين فى سوق المال في حالة ترقب لنتائج الأعمال السنوية وتوزيعات الأرباح، والتي من المتوقع أن تدعم الاتجاه الصاعد للسوق خلال الفترة المقبلة.

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نبيل فرج - فيتو

دعم اتجاه المؤسسات المصرية والأجنبية نحو الشراء وزيادة التدفقات النقدية بالأسهم القيادية

وأضاف فرج أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية Egx30 أنهي تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 30443 نقطة بدعم اتجاه المؤسسات المصرية والأجنبية نحو الشراء وزيادة تدفقاتهم النقدية بالأسهم القيادية، بينما اتجهت المؤسسات المالية العربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وتوقع أن يشهد المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع اختبارا لمستوى المقاومة الرئيسي عند 30000 نقطة ومحاولة للاستقرار في ظل اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية وترقب نتائج الأعمال، ومدعوما أيضًا بالاستقرار أعلى مستوى 29400 نقطة.

مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 ينهى التعاملات بالمنطقة الخضراء

وتابع فرج قائلا: مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70، انهى تعاملات اليوم بالمنطقة الخضراء ونجح في تقليص خسائره خلال حركة التعاملات، إذ أغلق على ارتفاع بنسبة 1.94% عند مستوى 8565 نقطة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي وارتداد اغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة على الرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

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البورصة المصرية - فيتو

اتجاه المؤشر السبعيني خلال تداولات الأسبوع الجارى

ومن جانبها قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة أسواق المال: ان المؤشر السبعيني من المتوقع له ان بشهد خلال تعاملات الأسبوع الجارى استقرارا أعلى مستوى الدعم 8300 نقطة الأمر الذي سوف يدفعه إلى الاستمرار في الأداء الإيجابي واختبار مستوى المقاومة 8550 نقطة بفضل الأداء الإيجابي وارتداد أغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة وعودة اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء مرة أخرى.

وأوضحت سليم الى أن المؤشر الرئيسي EGX30 يتحرك بين نقاط دعم رئيسية عند 29,200 نقطة ومستوى مقاومة عند 31,000 نقطة، وفي حال تمكنه من اختراق هذا المستوى، فإنه قد يواصل الصعود نحو 30,500 نقطة.

تأثير الشراء بالهامش وتعاملات الافراد على البورصة

وتابعت سليم قائلة: مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 شهد أداءً أكثر تحفظًا، متأثرًا بتعاملات الأفراد الذين يتسم سلوكهم بالحذر مع اعتمادهم بشكل متزايد على الشراء بالهامش ولفتت إلى أن المؤشر يتحرك حاليًا بين نقاط دعم عند 8,200 نقطة ومستوى مقاومة عند 8,600 نقطة .

الدكتورة ماجى سليم - فيتو

كواليس تعاملات نهاية الأسبوع بالبورصة المصرية

أرتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس الماضى، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.207 تريليون جنيه، لتربح نحو 18 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% عند مستوى 29997 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% عند مستوى 37203 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.13% عند مستوى 13195 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% عند مستوى 8402 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 11504 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% عند مستوى 3120 نقطة.

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مؤشرات - فيتو

بالأرقام.. تفاصيل تداولات جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء الماضى 12 فبراير 2025، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.189 تريليون جنيه، لتربح نحو 3 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% عند مستوى 29661 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 36649 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% عند مستوى 13048 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% عند مستوى 8330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 11405 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% عند مستوى 3103 نقاط.

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