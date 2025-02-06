الخميس 06 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

دراما رمضان 2025، انتهاء مونتاج 5 حلقات من مسلسل المداح

مسلسل المداح
مسلسل المداح

انتهت وحدة المونتاج المسؤولة عن مسلسل المداح الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال من مونتاج الـ 5 حلقات الأولي من العمل، لتكون جاهزة للعرض في رمضان 2025.

 

وظهر نجوم المسلسل جانب حمادة هلال في صفين، وكان إلى جواره كل من غادة عادل وخالد الصاوي.

 

وكانت قناة MBC مصر قد طرحت البوسترات التشويقية لـ مسلسل المداح أسطورة العهد من بطولة النجم حمادة هلال، والذي من المقرر أن يعرض حصريًا على القناة في رمضان 2025.

 

مسلسل المداح 5 

ويقدم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح أغنيتين أولهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

وتشهد أحداث الجزء الخامس من مسلسل المداح محاولة قتل صابر الذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال من قبل أحد الدجالين.

 

أبطال مسلسل المداح

وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

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