الأربعاء 01 يناير 2025
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وزير الإسكان يبحث مع نواب أسوان أزمة مياه الشرب

اجتماع وزير الاسكان
اجتماع وزير الاسكان

التقي المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسوان لاستعراض طلبات وشكاوى المواطنين بشأن ضعف وصول المياه لعدد من المناطق بالمحافظة.

استهل المهندس شريف الشربينى اللقاء بتأكيد حرصه على التواصل المستمر معهم، وعقد لقاءات دورية في مواعيد محددة مع أعضاء البرلمان، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المستمر، وكذا الحرص على حضور جلسات البرلمان المختلفة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصلحة المواطن.

وخلال اللقاء، استعرض نواب البرلمان طلبات وشكاوى المواطنين بشأن ضعف وصول المياه إلى مناطق المحمودية والإسكان المميز والصداقة الجديدة بمحافظة أسوان، مؤكدين أن هناك عددا من المناطق شهدت انقطاع المياه لفترات.

وأكد وزير الإسكان أنه تم العمل على حل المشكلة وأن وزارة الإسكان تحركت على الفور لإعادة ضخ المياه بشكل منتظم لتلك المناطق، وتم تسخير مختلف الإمكانات المتاحة لهذا الأمر، وتم توفير المعدات والقطع اللازمة للانتهاء من المشكلة، والتي كانت السبب الرئيسى فى عدم انتظام المياه خلال الفترة السابقة.

وقدم أعضاء البرلمان الشكر لوزير الإسكان على استجابته السريعة والجهود المبذولة والعمل على حل المشكلة، مطالبين بالاهتمام بتوابع القرى بمحافظة أسوان فيما يخص مشروعات المياه والصرف الصحي.

وفي نهاية اللقاء، وجه المهندس شريف الشربيني بالعمل على رصد مختلف عناصر منظومة المياه والصرف الصحي بمحافظة أسوان بالكامل، وإجراء تقييم فورى لها، كما وجه بوضع خطة عاجلة وتوفير الاحتياجات لتنفيذها لعدم حدوث أي مشاكل مرة أخرى، وكذا وضع خطة شاملة تتضمن المشروعات التي تحتاجها المحافظة لحل مختلف مشاكل المياه والصرف الصحي بشكل دائم، فضلا عن توجيه الشركات بموافاة الوزارة بخطط أعمال الصيانة التي يتم إجراؤها وتفاصيل الأعمال خلال إجراء الصيانة.

متابعة معدلات تنمية مدينة سفنكس الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس، لمتابعة معدلات تنمية مدينة سفنكس الجديدة على مساحة حوالي 70 ألف فدان، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، بجانب متابعة آخر مستجدات توفيق الأوضاع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، مع الحضور، القرارات الجمهورية المتعلقة بنشأة المدينة، والقرارات المتعلقة بإضافة بعض المساحات لها، وعددًا من التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية، وعدد السكان الحالي والذي بلغ 40 ألف نسمة حتى الآن، مؤكدًا ضرورة تكثيف العمل لتحقيق الهدف من إصدار القرارات بنشأة المدينة، وهو مجابهة النمو العمراني العشوائي.

وخلال الاجتماع استمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح تفصيلي عن المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والمخططات التفصيلية، واستعمالات الأراضي المقترحة، وموقف تنمية المدينة والتي تم تقسيمها إلى 5 قطاعات، وأهم محاور الطرق والمعالم القريبة منها، وأبرزها طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، ومحور الضبعة/تحيا مصر، والطريق الدائري الإقليمي، ومواقع الكيانات المتواجدة بالمدينة وأهم المطورين بالقطاع الأول بالمدينة.

كما تناول الاجتماع، الموقف الحالي لتقنين الأوضاع ببعض مساحات المدينة،  والآليات المتبعة لدراسة ملفات توفيق الأوضاع بالمدينة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وقرارات الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات التعامل مع الأراضي لعددٍ من المدن الجديدة.

وناقش الوزير مع الحضور، موقف أعمال المرافق للمرحلة الأولى للمدينة والتي تشمل (مياه شرب – صرف – فرمة"طرق")، وموقف محطة مياه الشرب والرافع والمأخذ للمحطة، ومحطة معالجة الصرف الصحي والروافع الخاصة بها.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بوضع خطة محكمة للاستفادة من محاور التنمية القريبة من المدينة فى سرعة أعمال التنمية، ومنها كوبري أبوغالب على طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي القريبة من تلك المحاور، وأعمال الربط على الطرق الأخرى، وكذا وضع جدول زمني لسرعة تنفيذ مشروعات المرافق.

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