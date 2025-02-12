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حوادث

إحالة أوراق المتهم الأول في قضية مقتل شخص لخلافات زوجية بالقليوبية للمفتي

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الثانية، إحالة المتهم الأول في قضية محاكمة 4 متهمين، بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية بتحريض من المتهمة الرابعة بسبب خلافات زوجية بينها وبين المجني عليه بدائرة مركز شرطة الخانكة، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه.

 وحددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.

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جنايات بنها تنظر محاكمة متهمين بالقتل العمد 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9908 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 588 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ن ا"، 34 سنة، هارب، و"حسن ص م"، 33 سنة، هارب، و"محمد ص م"، 35 سنة، نجار مسلح، و"رضا ص م"، 36 سنة، ربة منزل، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية،  أنهم في يوم 7 / 9 / 2023 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل المتهمون الثلاثة الأوائل المجنى عليه أحمد ر، عمدًا مع سبق الإصرار.

محاكمة متهمين بالقتل العمد بالقليوبية


وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلاف سابق بين المجني عليه والمتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية غير مششخنة حاشوها بالطلقات، ونفاذًا لم انعقدت عليه عزائمهم توجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه، وتحينوا الفرصة، وما أن ظفروا به أطلق المتهم الأول صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري إحرازه - بنية إزهاق روحه - فأحدث ما به من إصابات أبان عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة شادين من أذره وبحوزتهم أسلحة نارية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو إحرازها، كما حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة.

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