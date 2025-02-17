تفاصيل مسلسل أحمد أمين فى رمضان 2025.. تغيير “مذكرات نشال” فى اللحظات الأخيرة واستبداله بهذا الاسم.. المخرج يلجأ لاستخدام الفلاش باك

بمسلسل «النص»، الذى تدور أحداثه فى فترة الثلاثينات خلال مرحلة الاحتلال البريطانى لمصر والعوامل التى أثرت بشكل سلبى على مصر فى تلك الفترة، يخوض الفنان أحمد أمين سباق مسلسلات رمضان 2025. ويظهر أحمد أمين خلال أحداث العمل بشخصية أشهر اللصوص فى تلك الفترة، وله علاقات كثيرة ببعض ضباط وجنود الاحتلال البريطاني، ويقوم بسرقة العديد منهم، كما يقوم بسرقة بعض المصريين بالرغم من الأزمات المالية التى يتعرضون لها بسبب الاحتلال، ويزيد تعامله مع الاحتلال البريطانى بنقل بعض الأخبار الخاصة بالجنود المصريين والحركات ضد الاحتلال.

مسلسل «النص» كان يحمل منذ بداية طرح الفكرة اسم «مذكرات نشال»، ولكن قررت الشركة المنتجة تغيير اسم العمل ليحمل اسم الشخصية الرئيسية التى تدور حولها أحداث العمل وهى شخصية «النص».

يستخدم مخرج العمل عنصر الفلاش باك فى مجرى الأحداث حيث يقوم باسترجاع ذكريات لأحمد أمين خلال تعاونه مع الاحتلال، ويتذكر قتل أحد المقربين منه على أيديهم، وهنا تكون نقطة التغيير فى حياته، حيث يبدأ فى محاربة الاحتلال ومساعدة بعض الحركات وقيادة ثورة ضدهم بالتعاون مع عدد من زملائه.

يتعاون «النص»، الذى يقوم بدوره الفنان أحمد أمين، مع بعض الحركات ضد الاحتلال، ويقود ثورة ومظاهرات ضدهم بالتعاون مع عدد من طلاب الجامعة.

لم يخل مسلسل «النص» من الكوميديا، حيث تشهد بعض الأحداث الضحك والكوميديا خلال السرد للمواقف التى تعرض لها «النص» خلال سرقته، والضرب المبرح الذى تلقاه فى بعض المواقف.

تشهد أحداث مسلسل «النص» وجود قصة حب قوية بين «أمين» وأسماء أبو اليزيد، ولكنه يرفض الارتباط بها إلا بعد توبتها وتعاونها معه ضد الاحتلال البريطاني، حيث إنها تلعب شخصية حرامية تتعاون مع الاحتلال، وتبدأ فى التغير من أجل الدفاع عن حبها.

من جانبها قررت الشركة المنتجة لمسلسل «النص» الاستغناء عن غناء تتر البداية والنهاية واستبداله بموسيقى تصويرية نفذها الموسيقار أشرف الزفتاوي، الذى انتهى من تسجيلها خلال الفترة الماضية.

كان من المقرر تقديم العمل فى 30 حلقة، ولكن وجدت الشركة المنتجة أن تقديمه فى 15 حلقة أفضل، وسيتم عرضه خلال النصف الأول من الشهر الكريم، ومن الممكن أن يتم تقديم جزء ثانٍ منه بعد شهر رمضان، وهذا متوقف على مدى نجاح الجزء الأول منه.

تطلبت ميزانية العمل مبلغا ضخما، حيث إن أحداث العمل تدور كلها فى فترة الثلاثينات، مما يتطلب ملابس معينة للنجوم، وأجهزة خاصة بهذه الفترة، كما يتطلب التصوير بناء بعض الديكورات الخاصة بهذه الفترة، ليتم التصوير بداخلها.

مسلسل «النص» هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب «مذكرات نشال» للباحث التاريخى أيمن عثمان، ومن بطولة أحمد أمين وأسماء أبو اليزيد وصدقى صخر وحمزة العيلى وسامية طرابلسى ودنيا سامى وسمر علام ودعاء حكم وعبد الرحمن محمد وإسراء أحمد عطية ووائل عيني، ومن إخراج حسام على وتأليف «ورشة ماجنم»، وهو من 15 حلقة.

وأعلنت كل من قناة «CBC» و«DMC» و«ON» و«الحياة»، عن عرض المسلسل عبر شاشاتها حصريًا فى رمضان 2025، بالإضافة لعرضه على منصة «Watch it» فى كل أنحاء العالم عدا مصر ودول الخليج.

نقلا عن العدد الورقي

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