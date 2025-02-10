طرح إعلان تشويقي جديد لمسلسل النص (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، طرحت منصة يانجو بلاي إعلانًا تشويقيا جديدا لمسلسل النص للفنان أحمد أمين.

وأرفق حساب المنصة على انستجرام تعليق “عارفين ليه اسمه النص؟.. هتعرفوا قريب.. مسلسل النص قريبا وحصريا في رمضان على يانجو بلاي”.

تفاصيل مسلسل النص

مسلسل النص مكون من 15 حلقة، و"النص" هو مسلسل كوميدي مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان إذ يلعب أمين دور دور نشال محترف يدعى عبد العزيز النص يقرر التوبة عن السرقة.

ويُشّكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، مكونة من مجموعة من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل وضابط، ويستطيع أمين وفرقته مقاومة الاحتلال ليتحول من نشال إلى بطل شعبى تتحاكى به الأجيال.

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

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