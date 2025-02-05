حمزة العيلي يروج لمسلسل النص: عودة إلى زمن العشرينات

نشر الفنان حمزة العيلي بوستر شخصيته بمسلسل النص الذي ينافس في ماراثون دراما رمضان 2025 بالإضافة إلى بوسترين مجمعين لأبطال العمل.

وكتب حمزة العيلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “بمشيئة الله في رمضان ٢٠٢٥.. مسلسل ( النص ) .. شخصية درويش”.

وتابع العيلي: “بطولة النجم والأستاذ الراقي المبدع أحمد أمين وبوكيه من النجوم الحلوين.. تأليف شريف عبد الفتاح.. عبد الرحمن جاويش.. وجيه صبري.. إخراج أ. حسام علي.. إنتاج شركة Aroma Studios - تامر مرتضى.. شكرًا.. يعرض على Yango Play".

واختتم: “عودة إلى زمن العشرينات مع عبد العزيز النص.. أتمنى لحضراتكم مشاهدة جميلة وكل رمضان وانتوا طيبين ياحبايب ياغاليين.. لله الحمد والشكر والفضل دائمًا أبدا”.

المخرج حسام علي ينشر بوسترات مسلسل النص

ونشر المخرج حسام علي عبر حسابه على انستجرام البوسترات الفردية لأبطال مسلسل النص المقرر عرضه في رمضان المقبل مما زاد من حماس الجمهور لمعرفة تفاصيل العمل الجديد.

المسلسل يضم نخبة من النجوم في مقدمتهم أحمد أمين، ومن المتوقع أن يقدم تجربة درامية مختلفة تدور في الماضي.

ولقد كشفت البوسترات عن ملامح الشخصيات وأجواء المسلسل.

مسلسل النص

المسلسل مكون من 15 حلقة، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، وعبدالرحمن محمد، من إخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويشهد مسلسل “النص” عودة أحمد أمين للمنافسة الرمضانية بعد أن غاب عنها الموسم الماضي.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، على الرغم من أن المسلسل يعود إلى حقبة عشرينيات القرن الماضي، حيث يكشف بعض المواقف الكوميدية من خلال شخصية النص الذي يواجه الاحتلال الإنجليزي.

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