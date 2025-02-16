القبض على لصوص سرقة بالوعات الصرف الصحي بحلوان

الأحد 16/فبراير/2025 - 05:34 م 2/16/2025 5:34:11 PM

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصين بسرقة غطاء بالوعة صرف بالقاهرة، وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

القبض على لصوص سرقة بالوعات الصرف الصحي بمنطقة حلوان عقب تداول فيديو



تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصين بسرقة غطاء بالوعة صرف بجوار إحدى المدارس بمنطقة حلوان بالقاهرة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.



وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) وبحوزة أحدهما الغطاء المستولى عليه واعترفا بارتكاب الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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