الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 4 أشخاص أثناء سرقتهم بطاريات شبكات المحمول بالقطامية

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 عناصر إجرامية أثناء محاولتهم سرقة بطاريات شبكات المحمول الخاصة بإحدى الشركات بـمنطقة القطامية.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بضبط (4 أشخاص " لثلاثة منهم معلومات جنائية")  حال محاولتهم سرقة بطاريات شبكات التقوية الخاصة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة القطامية،


وعثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية  -  بندقية خرطوش – فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين– أدوات لفك وقص المعادن).


وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى، والأدوات المضبوطة لاستخدامها فى ارتكاب جرائم السرقة على النحو المشار إليه.  


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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القطامية سرقة بطاريات شبكات المحمول مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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