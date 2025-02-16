ضبط 4 عصابات تخصصت في سرقة المساكن والحقائب بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 عصابات تخصصت فى سرقة المساكن وخطف الحقائب والهواتف المحمولة في القاهرة.



تمكن رجال المباحث من ضبط (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة حقيبة أحد المواطنين "بداخلها مبلغ مالى" بدائرة قسم شرطة المرج، باستخدام دراجة نارية "تم ضبطها " بأسلوب التتبع، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليها و2 هاتف محمول من متحصلات الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة المعادي، لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف " باستخدام دراجة نارية ومركبة "توك توك" تم ضبطهما، وإعترفا بإرتكابهما عدد (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المستولى عليها لدى عميليهما سيئى النية (مالكى محلين لبيع الهواتف المحمولة - مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام) "أمكن ضبطهما".

وتمكن رجال المباحث من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المقطم، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".. وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد (3) وقائع بذات الأسلوب وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها.



وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحدائق، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم عدد

(5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

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