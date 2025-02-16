وكيل التعليم بدمياط يشارك طالبات فارسكور ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للمرشدات

شارك اليوم "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، طالبات مدارس إدارة فارسكور التعليمية في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للمرشدات.

وشهد الماراثون مشاركة واسعة من الطالبات والمرشدات، اللاتي قدمن عروضًا استعراضية ورياضية متنوعة، عكست حماسهن واعتزازهن بهذا اليوم.

وكيل الوزارة يؤكد أهمية دور المرشدات في تنمية مهارات الطالبات وقدراتهن وغرس القيم الإيجابية فيهن

وأعرب" عمـــــاره" عن سعادته بمشاركة الطالبات في هذا الاحتفال، مؤكدًا على أهمية دور المرشدات في تنمية مهارات الطالبات وقدراتهن، وغرس القيم الإيجابية فيهن.

كما أشاد بجهود التوجيه العام للتربية الرياضية بقيادة عزة العجوز، والإدارة التعليمية بقيادة مسعد أبو الرجال والعلاقات العامة والإعلام بقيادة محمد قورة في تنظيم هذا الماراثون، مشيرًا إلى أنه يعكس حرص تعليم دمياط على دعم الأنشطة الرياضية والكشفية في المدارس، والتي تسهم في بناء جيل صحي وواعٍ.

وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط يشارك طالبات فارسكور ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للمرشدات

وفي ختام الماراثون، قام ياســـر عمـــاره بمشاركة الطالبات المشاركات والمشرفين على الماراثون في الصور التذكارية، تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذا الحدث.

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