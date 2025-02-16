القاهرة تستضيف اجتماعات اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم

اتحاد الكرة، وجه الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم الدعوة لأعضاء اتحاد شمال أفريقيا لعقد الاجتماع المقبل للاتحاد بمقر الاتحاد المصري بمركز المنتخبات الوطنية يوم 11 مارس المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويصل “عزام” إلى القاهرة اليوم الأحد، عائدًا من العاصمة الجزائرية حيث حضر اجتماعات اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم مندوبًا عن الاتحاد المصري.

وقرر اتحاد شمال أفريقيا في اجتماعه اعتماد الموازنة وخطة النشاط للعام الحالي 2025.

موعد مباراتي مصر أمام جنوب أفريقيا

تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يخطره بموعد مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في الدور قبل الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025، المقرر إقامتها في ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا

وبحسب خطاب الكاف، فإن مباراة الذهاب بين منتخب مصر للمحليين ونظيره الجنوب إفريقي، تقام في الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس المقبلين، فيما تقام مباراة الإياب في الفترة من 7 إلى 9 مارس

جدير بالذكر أن الفائز من مجموعة مباراتي مصر وجنوب إفريقيا، يتأهل لمواجهة الفائز من مواجهة جزر القمر أمام مالاوي، لتحديد الفريق الأول المتأهل إلى كأس أمم أفريقيا للمحليين.

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