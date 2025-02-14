الزمالك يتلقى خطابا جديدا من اتحاد الكرة بشأن أزمة ثنائي فريق 2008

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله بنتائج التقارير والأشعة اللازمة لثنائي فريق النادي مواليد 2008 عمر ياسر، ومحمد إيهاب، بعد العرض على رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد.

وجاء نص الخطاب كالتالي:-

بعد عرض نتائج التقارير والأشعة اللازمة للاعبي مواليد 2008 على الدكتور رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، وأخذ الرأي الطبي بشأنها والتوصية بالسماح للاعبين باللعب بالمرحلة السنية الطبيعية تحت 17 سنة مواليد 2008.

فقد تقرر الموافقة على مشاركة كل من، عمر ياسر، ومحمد إيهاب، من ناديكم في المرحلة السنية الطبيعية تحت 17 سنة مواليد 2008 بعد مراجعة التقارير والأشعة الخاصة بذلك.

وكان اتحاد الكرة أرسل في شهر أكتوبر من العام الماضي خطابًا رسميًا للنادي، أخطره خلاله بأن عمر ياسر ومحمد إيهاب، خضعا للكشف الطبي بأشعة الرنين المغناطيسي على "الرسغ" لتحديد "العمر السني"، وتبين عدم المطابقة للمرحلة السنية المقيد بها، وطالبوا بمشاركة الثنائي بالمرحلة السنية التي تنطبق عليهما.

وثبت بالدليل القاطع وفقًا للخطاب المرسل أمس الخميس 13 فبراير 2025، عدم صحة الكشف الطبي السابق والإجراءات التي اتخذت بشأن الثنائي عمر ياسر ومحمد إيهاب، والذي أرسل به الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا سابقًا بتاريخ 31 أكتوبر 2024.

يذكر أن عمر ياسر يشغل مركز "المدافع"، بينما محمد إيهاب "حارس مرمى"، وهما من العناصر الأساسية للمنتخت الوطني في الوقت السابق.

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