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اقتصاد

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، انخفاض البسلة والبصل والليمون يواصل قفزاته

سعر الخضار اليوم،فيتو
سعر الخضار اليوم،فيتو

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025.

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025، في السطور الآتية:

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سعر الخضار 

أسعار الخضار اليوم السبت

  • تراوح  سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 3.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو  البطاطس بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو  البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 4.5  جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 22 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 14 جنيها.
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سعر الخضار 

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 16 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 12 إلى 16 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 14 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 14 إلى 18 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 35 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الملوخية من 8 إلى 12 جنيها.
  7. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 12 جنيها.
  8. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 7 جنيهات.
  9. تراوح سعر كيلو البسلة من 8 إلى 14 جنيهًا.
  10. تراوح سعر كيلو السبانخ من 6 إلى 8 جنيهات.
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سعر الخضار 

الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • بلغ سعر فول أخضر نحو 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 60 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
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سعر الخضار 
  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 33 جنيهًا إلى 43 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

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