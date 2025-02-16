الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري

البنك الاهلي، فيتو
البنك الاهلي، فيتو

 أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة ال14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز 
وجاء التشكيل على النحو التالى:
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد ياسر ريان.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: أحمد صبحى، محمد إبراهيم، سيرجى أكا، أمير مدحت، أحمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد النادري، محمد بسيوني، أحمد ربيع.

 

مباراة سموحة والبنك الأهلي

ويسعي فريق البنك الاهلي لمواصلة عروضه القوية بقيادة طارق مصطفى المدير الفني وآخرها التعادل مع المصري بالجولة الـ13.

أما سموحة فيسعى أيضا لمواصلة صحوته بفوزه الأخير على بتروجيت بنفس الجولة.

ترتيب سموحة والبنك الأهلي بالدوري

ويحتل فريق سموحة الترتيب العاشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة في حين يحتي البنك الاهلي الترتيب السادس برصيد 19 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري البنك الاهلي سموحة

مواد متعلقة

الاتحاد السكندري يدعم الخطيب: أحد أساطير الكرة المصرية عبر التاريخ

المصري يوجه رسالة هامة إلى محمود الخطيب

فاركو ضيفا ثقيلا على حرس الحدود اليوم بالدوري المصري

البنك الأهلي يسعى لمواصلة تألقه بمواجهة سموحة في الدوري المصري

الزمالك يسعى لحل أزمة جروس وميشالاك يرفض التنازل

مباراة مع فريق عالمي في الافتتاح، سعد شلبي يكشف مفاجآت منتظرة بشأن استاد الأهلي

هل كان شيكابالا سببا رئيسيا في رحيل جروس عن الزمالك؟.. مصدر بالأبيض يحسم الجدل

أبرزها لقاء ليفربول ومباراتي الأهلي والزمالك بالدوري، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

ads

الأكثر قراءة

بيان من السودان يتهم دولة عربية بدعم الانقلاب

أمن الإسكندرية ينتهي من تفتيش شقة خامسة لسفاح المعمورة

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالراحة والصحة والأمان

إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد وتأجيل النطق بالحكم إلى 15 مارس

تعرف على اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2025

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

السيسي يوجه الحكومة بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية وتوفير الأدوية لأهالي غزة

حقبة تاريخية عمرها 500 عام تلاعب بها ترامب.. معلومات عن خليج المكسيك بعد تغيير اسمه (فيديو جراف)

منوعات

المزيد

اكتشاف مذهل لإشعاع غامض تحت المحيط الهادئ

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على أسعار الالومنيوم اليوم الأحد

بمشاركة 140 شركة مصرية، غدا انطلاق أكبر معرض للأغذية والمشروبات في دبي

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مشاجرة تسببت في حبس المخرج محمد سامي شهرين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته بالراحة والصحة والأمان

تفسير حلم مائدة الطعام في المنام وعلاقته بفرصة مالية قادمة

موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2025

المزيد
الجريدة الرسمية