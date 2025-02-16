تشكيل البنك الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري المصري

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة ال14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد ياسر ريان.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: أحمد صبحى، محمد إبراهيم، سيرجى أكا، أمير مدحت، أحمد سعيد، مصطفى عبد الرحيم، أحمد النادري، محمد بسيوني، أحمد ربيع.

مباراة سموحة والبنك الأهلي

ويسعي فريق البنك الاهلي لمواصلة عروضه القوية بقيادة طارق مصطفى المدير الفني وآخرها التعادل مع المصري بالجولة الـ13.

أما سموحة فيسعى أيضا لمواصلة صحوته بفوزه الأخير على بتروجيت بنفس الجولة.

ترتيب سموحة والبنك الأهلي بالدوري

ويحتل فريق سموحة الترتيب العاشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة في حين يحتي البنك الاهلي الترتيب السادس برصيد 19 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.