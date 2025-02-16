الفانوس يبدأ من 50 جنيها، أسعار زينة رمضان بالبحيرة (صور)

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتزين الشوارع والمنازل بمحافظة البحيرة بزينة رمضان التي تضفي أجواءً من البهجة والفرح، حيث تتنوع هذه الزينة بين الفوانيس، والأضواء الملونة، والشرائط المزخرفة وقماش الخيامية.



اسعار زينة شهر رمضان المبارك بمحافظة البحيرة، فيتو

اسعار زينة شهر رمضان المبارك بمحافظة البحيرة، فيتو

أهمية زينة رمضان للمواطنين بمحافظة البحيرة

وتعد زينة رمضان جزءً لا يتجزأ من التراث الثقافي المصري، حيث تُسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الجيران والأصدقاء من خلال تزيين الشوارع والمنازل معًا كما تُضفي هذه الزينة أجواءً احتفالية تُشعر الجميع بقدوم الشهر الكريم.

الإقبال على الزينة قبل شهر رمضان

ويبدأ المواطنون في التوافد على الأسواق لشراء زينة شهر رمضان المبارك بمجرد عرضها وذلك رغم التحديات الاقتصادية، ويحرص الكثيرون على شراء الزينة لإدخال البهجة إلى منازلهم لأنها جزء أساسي من شهر رمضان بالمحافظة.

اسعار زينة شهر رمضان المبارك بمحافظة البحيرة، فيتو

اسعار زينة شهر رمضان المبارك بمحافظة البحيرة، فيتو

أسعار زينة شهر رمضان المبارك بمحافظة البحيرة

وأكد محمد صاحب محل أن أسعار زينة رمضان تتفاوت بناءً على النوع والحجم والخامة المستخدمة، حيث تبدأ فروع الزينة من سعر 20 جنيهًا إلى 25 جنيها بينما يتراوح سعر فرع الخيامية 3 أمتار 30 جنيها، كما تبدأ الفوانيس الصغيرة من 50 جنيهًا، وتصل إلى 130 جنيهًا للحجم الكبير، أما الفوانيس الصاج، فتبدأ من 150 جنيهًا للحجم الصغير وتصل إلى 1200 جنيه للحجم الكبير، وتتراوح أسعار الفوانيس الخيامية بين 50 جنيهًا وتصل إلى500 جنيها حسب الحجم.

وتعد زينة رمضان من المظاهر الاحتفالية التي يحرص المصريون على اقتنائها سنويًا، لما تضفيه من أجواء روحانية وبهجة تعم الأرجاء خلال الشهر الفضيل.

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