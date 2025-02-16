الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الفانوس يبدأ من 50 جنيها، أسعار زينة رمضان بالبحيرة (صور)

اسعار زينة رمضان
اسعار زينة رمضان بالبحيرة، فيتو

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتزين الشوارع والمنازل بمحافظة البحيرة بزينة رمضان التي تضفي أجواءً من البهجة والفرح، حيث تتنوع هذه الزينة بين الفوانيس، والأضواء الملونة، والشرائط المزخرفة وقماش الخيامية.
 

اسعار زينة شهر رمضان المبارك بمحافظة البحيرة، فيتو
اسعار زينة شهر رمضان المبارك بمحافظة البحيرة، فيتو
اسعار زينة شهر رمضان المبارك بمحافظة البحيرة، فيتو
اسعار زينة شهر رمضان المبارك بمحافظة البحيرة، فيتو

أهمية زينة رمضان للمواطنين بمحافظة البحيرة

وتعد زينة رمضان جزءً لا يتجزأ من التراث الثقافي المصري، حيث تُسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الجيران والأصدقاء من خلال تزيين الشوارع والمنازل معًا كما تُضفي هذه الزينة أجواءً احتفالية تُشعر الجميع بقدوم الشهر الكريم.

الإقبال على الزينة قبل شهر رمضان

ويبدأ المواطنون في التوافد على الأسواق لشراء زينة شهر رمضان المبارك بمجرد عرضها وذلك رغم التحديات الاقتصادية، ويحرص الكثيرون على شراء الزينة لإدخال البهجة إلى منازلهم لأنها جزء أساسي من شهر رمضان بالمحافظة.

اسعار زينة شهر رمضان المبارك بمحافظة البحيرة، فيتو
اسعار زينة شهر رمضان المبارك بمحافظة البحيرة، فيتو
اسعار زينة شهر رمضان المبارك بمحافظة البحيرة، فيتو
اسعار زينة شهر رمضان المبارك بمحافظة البحيرة، فيتو

أسعار زينة شهر رمضان المبارك بمحافظة البحيرة

وأكد محمد صاحب محل أن أسعار زينة رمضان تتفاوت بناءً على النوع والحجم والخامة المستخدمة، حيث تبدأ فروع الزينة من سعر  20 جنيهًا إلى 25 جنيها بينما يتراوح سعر فرع الخيامية 3 أمتار 30 جنيها، كما تبدأ الفوانيس الصغيرة من 50 جنيهًا، وتصل إلى 130 جنيهًا للحجم الكبير، أما الفوانيس الصاج، فتبدأ من 150 جنيهًا للحجم الصغير وتصل إلى 1200 جنيه للحجم الكبير، وتتراوح أسعار الفوانيس الخيامية بين 50 جنيهًا وتصل إلى500 جنيها حسب الحجم.

وتعد زينة رمضان من المظاهر الاحتفالية التي يحرص المصريون على اقتنائها سنويًا، لما تضفيه من أجواء روحانية وبهجة تعم الأرجاء خلال الشهر الفضيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار زينة رمضان فوانيس رمضان البحيرة محافظة البحيرة شهر رمضان المبارك

مواد متعلقة

رصف طريقي الخاصة وأبو عرابي بحوش عيسى في البحيرة

محافظ البحيرة تتفقد الأعمال الجارية لتنفيذ ميدان المعهد الديني الجديد بدمنهور (صور)

رياضة البحيرة تقدم مشروعات مجتمعية بمراكز شباب تعزيزا للعمل التطوعي (صور)

تقبيل المعلم في الشرقية وتعذيب الحرامي في البحيرة.. ماذا جرى؟!
ads

الأكثر قراءة

بيان من السودان يتهم دولة عربية بدعم الانقلاب

أمن الإسكندرية ينتهي من تفتيش شقة خامسة لسفاح المعمورة

أكثرهم سودانيين، الأمم المتحدة تكشف عدد اللاجئين في مصر

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

5 رسائل حاسمة من السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي العالمي، خطة مصر لإعادة إعمار غزة الأبرز

حقبة تاريخية عمرها 500 عام تلاعب بها ترامب.. معلومات عن خليج المكسيك بعد تغيير اسمه (فيديو جراف)

طبيبة كفر الدوار باكية: لم أسع للتريند أو الشهرة (صور)

السيسي وولي عهد الأردن يؤكدان البدء الفوري لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

منوعات

المزيد

مصرع وإصابة 33 شخصا في هجوم أفيال بمهرجان هندي

الملكة رانيا تعلن ولادة نجلتها الأميرة إيمان: ريحانة الدار صارت أما (صور)

إثر تحدٍّ خطير على "تيك توك".. حكاية شاب مغربي ابتلعته الأمواج

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

المزيد

خدمات

المزيد

بمشاركة 140 شركة مصرية، غدا انطلاق أكبر معرض للأغذية والمشروبات في دبي

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

المزيد

انفوجراف

حقبة تاريخية عمرها 500 عام تلاعب بها ترامب.. معلومات عن خليج المكسيك بعد تغيير اسمه (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القاضي في المنام وعلاقته الراحة والصحة والأمان

بعد انتشاره بين الناس، علي جمعة يكشف أهم علاج للحزن والاكتئاب

سنة الله، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 62 من سورة الأحزاب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية