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رياضة

منتخب سلاح الشيش يحصد برونزية كأس العالم للناشئين في أوزبكستان

منتخب سلاح الشيش،
منتخب سلاح الشيش، فيتو

منتخب سلاح الشيش، حقق المنتخب المصري لسلاح الشيش للرجال الميدالية البرونزية لأول مرة في بطولة كأس العالم للناشئين، التي أُقيمت في طشقند بأوزبكستان، بعد فوزه على منتخب أوزبكستان بنتيجة 45-35 في مباراة تحديد المركز الثالث.

بدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بالتأهل المباشر إلى الدور ربع النهائي، حيث تفوق على منتخب سنغافورة بنتيجة 45-30، ثم خسر في نصف النهائي أمام منتخب إيطاليا بنتيجة 41-45، بعد تعرضه لظلم تحكيمي واضح أثناء المباراة.

ورغم ذلك، نجح المنتخب المصري في استعادة توازنه وحقق الفوز على أوزبكستان ليحصد الميدالية البرونزية.

ومثل المنتخب المصري لسلاح الشيش كلًا من، عبد الرحمن طلبة، مراد محمد، وأمير محمد، حيث قدموا أداءً مميزًا طوال البطولة.

وفي منافسات الفردي، احتل اللاعب عبد الرحمن طلبة المركز الخامس، واللاعب أمير محمد المركز التاسع في منافسات البطولة أيضا.

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الشيش المنتخب المصري لسلاح الشيش كاس العالم للناشئين سنغافورة عبد الرحمن طلبة

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