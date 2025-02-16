المصري يوجه رسالة هامة إلى محمود الخطيب

تمنى مجلس إدارة النادي المصري الشفاء لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد كشفه عن معاناته من أحد الأمراض التي قد تبعده عن القلعه الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وجاءت رسالة المصري إلى الخطيب كالتالي:

مرض محمود الخطيب

أكد الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه المذاع على قناة الأهلي، أن الخطيب يعاني منذ مدة من آلام في الظهر والقدم، إضافة إلى مشكلة في الشعيرات الدموية بالمخ.

كما قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الاحتفالية الكبرى التي أقامها النادي بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر، إنه يعاني من ظروف صحية، مؤكدًا أنه سافر للعلاج خارج مصر وعند عودته أخبر زملاءه أنه يحتاج إلى إجازة طويلة نظرًا لظروفه.

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