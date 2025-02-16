حسام صاحب: البطولة العربية للرجبي بالإسكندرية هي الأفضل

الرجبي، أكد حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري واتحاد شمال إفريقيا للرجبي أن مدينة الإسكندرية أبهرت جميع المشاركين في البطولة العربية لسباعيات الرجبي التي أقيمت يومي 14 و15 فبراير في ستاد الإسكندرية التاريخي.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري: كل الوفود المشاركة أكدت على حسن تنظيم البطولة من حيث ترتيب المباريات والملعب وتجهيزات الانتظار في الملعب حيث تم تخصيص خيام خاصة لكل دولة، بالإضافة إلى روعة فندق الإقامة وقربه من الاستاد وسهولة الانتقال من وإلى الملعب.

وعن المستوى الفني للبطولة أوضح صاحب: الدول العربية تتطور بشكل كبير وسريع بفضل تنظيم البطولات العربية، شهدت البطولة مشاركة لاعبين ومنتخبات بمستوى عال مثل منتخبي الإمارات والمغرب في الرجال ومنتخب تونس في منافسات السيدات.

وعن نتائج مصر في البطولة قال صاحب: مصر والإمارات هما الدولتان الوحيدتان اللتان أحرزتا ميداليتين في البطولة (للرجال والسيدات)، وهذه النتيجة تعتبر انجاز، مستوى منتخب سيدات مصر في تطور ملحوظ وحققت سيدات مصر مفاجأة كبرى في البطولة بالفوز على الإمارات والتأهل للنهائي.

وأكمل: “سنستمر في العمل من أجل تطوير رياضة الرجبي في مصر خاصةً بعد دخول الاتحاد المصري رسميًا كعضو فعال في الاتحاد الدولي".

واستطرد صاحب: “بعد النجاح الكبير لهذه النسخة من البطولة العربية تم التأكيد على استضافة مصر للنسخة المقبلة من البطولة في العام القادم وستكون أفضل من هذه البطولة على مستوى التنظيم والنتائج”.

واختتم رئيس الاتحاد المصري تصريحاته موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه للبطولة وللاتحاد المصري بشكل دائم.

كما توجه صاحب بالشكر للفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية على دعمه الكبير للبطولة وتذليل كافة العقبات ومتابعته لكافة التفاصيل أولًا بأول وحضوره ختام البطولة وتسليم الميداليات للفائزين بنفسه مما أضفى بهجة وقيمة للبطولة.

واختتمت السبت منافسات البطولة العربية لسباعيات الرجبي باستاد الإسكندرية الرياضي بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية وقيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي وحسام صاحب رئيس الاتحاد المصري بالإضافة الى رئيس الاتحاد الإفريقي ورؤساء الاتحادات والوفود العربية.

وتوج منتخب الإمارات بذهبية الرجال بعد الفوز في النهائي على المغرب بنتيجة 14-7، ليفوز المغرب بالفضية، فيما أحرز المنتخب المصري الميدالية البرونزية عقب تغلبه على نظيره الليبي بنتيجة 17-0.

وعلى صعيد السيدات فازت تونس بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي بعد أن تغلبت في المباراة النهائية على منتخب مصر بنتيجة 38-0، لتحرز مصر الفضية خلف تونس، بينما أحرز منتخب الإمارات الميدالية البرونزية بعد الفوز على لبنان بنتيجة 34-0.

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