الاتحاد يكتسح الوحدة برباعية ويواصل صدارة الدوري السعودي

اكتسح الاتحاد نظيره الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد يهزم الوحدة

و بادر الاتحاد بالتهديف عن طريق مهند الشنقيطي مع الدقيقة 35، فيما رد جواد اليامق بالتعادل للوحدة في الدقيقة 42، لكن كريم بنزيما أعاد التقدم لـ”العميد” بعدها بدقيقتين.

وفي الشوط الثاني عزز الاتحاد التقدم في النتيجة بهدف ثالث للهولندي ستيفن بيرجوين مع الدقيقة 60، قبل أن يختتم حسام عوار مهرجان الأهداف في الدقيقة 90+5.

ووسّع الاتحاد الفارق بينه وبين الهلال على صدارة دوري روشن السعودي إلى 4 نقاط بعد الفوز على الوحدة ووصل إلى النقطة 52.

وفي المقابل تجمد رصيد الوحدة عند 13 نقطة واستمر في المركز قبل الأخيرة بجدول ترتيب روشن.

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