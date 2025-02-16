الأحد 16 فبراير 2025
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أخبار مصر

تشغيل وحدة متكاملة للعناية المركزة للأطفال بمستشفى الشيخ زايد المركزي

وحدة العناية المركزة
وحدة العناية المركزة

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن بدء تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال PICU بمستشفى الشيخ زايد المركزى، وذلك في إطار السعي الدائم لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. 

واطلع محافظ الجيزة علي تقرير مديرية الشئون الصحية والخاص بتجهيزات الوحدة والتي تمت بشكل متكامل حيث تم تزويدها بعدد ٤ أسرة رعاية مركزة وشبكة غازات طبية كاملة من شأنها رفع الطاقة الاستيعابية لوحدات العناية المركزة للأطفال بمستشفيات المحافظة. 
 

وكلف المهندس عادل النجار مدير مديرية الشئون الصحية بتوفير طاقم العمل والإشراف من أطباء وممرضين وعمال للقيام على أعمال الوحدة بعد تلقيهم التدريبات اللازمة وتنفيذ أعمال التأهيل لهم لضمان عمل الوحدة بكفاءة وفاعلية وتحقيق أقصى استفادة منها لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة مؤكدا على أهمية الوحدة والتى من شأنها رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.
 

متابعة دورية للمنظومة الصحية 

وأوضح محافظ الجيزة أن هناك متابعة دورية للمنظومة الصحية لضمان انتظامها مشيرًا إلى أنه استكمالًا لجهود تحسين وتطوير الخدمات بمستشفى الشيخ زايد المركزي فإنه قد تم افتتاح وحدة القسطرة القلبية لخدمة المرضى. 
 

من جانبها أكدت الدكتورة أمل رشدى مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة أن وحدة العناية المركزة للأطفال تم تدعيمها بشبكات للمراقبة السريرية وقياس العلامات الحيوية وأجهزة تنفس صناعي وجهاز سباب وجهاز هاى فلو نيزل وجهاز رسم القلب واستدعاء تمريض وإنذار حريق وإذاعة داخلية، بالإضافة إلى عربة كراش كارت وغرفة عزل بمدخل Air Lock كاملة التجهيز

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