السبت 15 فبراير 2025
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محافظ الجيزة يكرم 15 طالبة من حفظة القرآن الكريم

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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 كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة 15 طالبة من حفظة القرآن الكريم من المقيدين بمدرسة الشهيد هشام شتا الإعدادية بنات، وذلك بمنحهم جوائز ومصاحف وشهادات تقدير في إطار المسابقة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على مستوى المدرسة بالتعاون مع أسرة الشهيد هشام شتا.
 

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته البالغة لتكريم جميع الفائزين من حفظة القران الكريم، مؤكدا على حرص المحافظة على تشجيع ودعم حفظة القرآن الكريم من كافة الأعمار وخاصة النشئ. 
 

كما بعث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال الاحتفالية رسالة شكر وتقدير إلي أسرة الشهيد هشام شتا لحرصهم علي تنظيم تلك الاحتفالية ولكل أهالى وأسر الشهداء لهم كل الفخر والعزة لما قدمه أبناؤهم وذويهم من تضحيات من أجل رفعة الوطن.
 

وأضاف المهندس عادل النجار بأن محافظة الجيزة حريصة علي دعم هذه المسابقات الطلابية وتكريم الفائزين بها لنشر مبادئ الدين الصحيحة والمعتدلة التى تقوم على التعايش السلمى مع الآخرين، وتنمية جوانب الأخلاق الكريمة فى نفوس الطلاب بعيدًا عن التطرف والأفكار المغلوطة. 
 

ووجه محافظ الجيزة الشكر إلي أسر المتسابقين لحرصهم على تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية فى نفوسهم.
 

أسماء المكرمات من محافظ الجيزة

وجاء أسماء المكرمين من محافظ الجيزة كلًا من سلمي مصطفي محمود، جهاد ابراهيم محمد وحبيبة علاء محمد من حفظة القرآن كاملآ، ملك علاء محمد من حفظة عشرون جزءًا، مريم محمود السيد ونادين عيد جمعة وندي أحمد ربيع من حفظة خمسة عشر جزءًا، وملك أشرف رشاد من حفظة ثلاثة عشر جزءًا، وسلمي جمال عبد المنعم من حفظة اثني عشر جزءًا، وحفصة أحمد محمد من حفظة عشرة أجزاء،  وملك تامر محمد من حفظة عشرة أجزاء، ورحمة محمود محمد من حفظة سبعة أجزاء، ومريم سيد عويس من حفظة ستة أجزاء،  ورقية عوض محمد من حفظة خمسة أجزاء.
كما حرص محافظ الجيزة علي تكريم المدرسين من المشرفين علي المسابقة.
 

حضر الفاعلية سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم ومسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة  واللواء خالد عرفه مدير الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية واللواء أحمد جلال رئيس حى العمرانية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وعاطف ابراهيم مدير ادارة العمرانية التعليمية وجمال شتا والد الشهيد هشام شتا ووالدته ومحمد عبد الله نقيب المعلمين ومحمود بكر مدير المدرسة.

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