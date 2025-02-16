الأحد 16 فبراير 2025
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وكيل صحة القليوبية يحيل أطقم طبية بمستشفى شبين القناطر والوحدة الصحية للتحقيق

جولة مرورية لوكيل
جولة مرورية لوكيل وزارة الصحة بالقليوبية،فيتو

فاجأ الدكتور اسامة الشلقانى، وكيل وزارة الصحة  بالقليوبية باحالة بعض الطاقم الطبية بمستشفي شبين القناطر  والوحدة الصحية بالاحراز للتحقيق لعدم الانظباط، عددًا من المنشآت الصحية بشبين القناطر في محافظة القليوبية، لمتابعة سير العمل في بعض المنشات الصحية وضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

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جولة مرورية لوكيل وزارة الصحة بالقليوبية علي الوحدات 
وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أن الجولة شملت المرور على الوحدة الصحية بالاحراز، حيث تم تحويل النوبتجية للتحقيق بسبب عدم تواجد الطاقم المسؤول، لمتابعة حضانات الأطفال والتأكيد على استكمال الملفات الطبية.
كما تفقد مستشفى شبين القناطر المركزي، يرافقه الدكتور محمود عبدالشافي مدير المستشفى أثناء الجولة، وأصدر وكيل الوزارة أثناء المرور عدة قرارات لضبط الأداء، منها خصم حافز الإشراف لمشرف الاستقبال ومشرفة التمريض بالمستشفي، والتشديد على التزام الطاقم الطبي بالزي الرسمي والتأكيد على نظافة المنشآت الصحية واستكمال الملفات الطبية للمرضى في الرعاية المركزة وقرر تحويل المتغيبين إلى التحقيق، وتحويل طاقم تمريض حضّانات الأحراز إلى الشؤون القانونية.

الجولات الميدانية المفاجئة لضمان التزام جميع المنشآت الصحية بمعايير الجودة والانضباط
وأكد وكيل وزارة الصحة  القليوبية أن تلك الجولات الميدانية المفاجئة لضمان التزام جميع المنشآت الصحية بمعايير الجودة والانضباط، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أي تقصير في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتور محمد جمال، وكيل المديرية والدكتور أسامة أبوعامر، مدير عام الطب الوقائي. والدكتور حسنين لطفي، مدير إدارة المستشفيات ومحمود الدهشان، عضو فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية.

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مستشفى شبين القناطر مديرية الصحة بالقليوبية مشروعات حياة كريمة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

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