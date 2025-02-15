السبت 15 فبراير 2025
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محافظات

وزير الإسكان يتفقد محطة مياه القناطر الخيرية

وزير الاسكان خلال
وزير الاسكان خلال التفقد

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمشروع، محطة مياه القناطر الخيرية، والمقامة علي مساحة 10 أفدنة، بطاقة تصميمية للمحطة 69,120 ألف م3/ يوم، وتخدم المحطة 600 ألف نسمة بمدينة القناطر الخيرية والقرى المحيطة بيها، المحطة تعمل بنظام التقليدي لتنقية مياه الشرب.

 

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وحرص الوزير والمحافظ، على تفقد مأخذ المحطة من نهر النيل بالقناطر الخيرية، وكذلك متابعة مراحل العمل بالمحطة حتى تقديم كوب ماء نظيف وآمن للمواطنين، كما تجول وزير الإسكان ومرافقوه في المحطة ومركز خدمة العملاء، لمتابعة سير العمل، ووجّه الشكر للعاملين في المحطة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وتنفيذ أعمال الصيانة باستمرار للحفاظ على المحطة وإطالة عمرها الافتراضي.

رافقه خلال الجولة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي الصحى، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، ومسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وكشف الوزير خلال تصريحات صحفية، أن شركة مياه الشرب بالقليوبية تقدم 835 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميا لم لكني المحافظة، بجانب الرؤية والخطط لاستيعاب خدمات الصرف الصحي وتوفيرها للمواطنين، مشيرا إلى أنه جاري دراسة تقنين الأوضاع داخل الأحوزة العمرانية، والعمل علي تحديثها على مستوى الجمهورية، موضحا أن الوزارة تقوم بمواجهة كل التحديات لتوفير الإمكانيات اللازمة لتحسين الخدمة وتوصيلها بكفاءة.

وألمح، أنه سيتم دراسة كافة الحالات الملاصقة للاحوزة العمرانية القائمة واي مكان يحتاج دعم أو توسعة سيتم التدخل العاجل لإقراره.

وأشار الوزير  إلى أن مشروعات الصرف الصحي في القليوبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تشمل توصيل خدمة الصرف الصحي لـ23 قرية، وإنشاء 3 محطات معالجة، بتكلفة إجمالية 2.4 مليار جنيه، وهي محطة رفع (الكوم الأحمر - نوي - نوب طحا - الزهويين - كفر سندوه - المريج - كفر الصهبي - كفر الشيخة سالمة - كفر الدير والحصافة)، ومحطة معالجة القشيش"، بطاقة 25 ألف متر مكعب/يوم، ومحطات رفع (الغريري - العطارة - القشيش - الحزانية - كوم السمن - الجعافرة - السلمانية - عرب الشعارة)، ومحطة معالجة منشأة الكرام، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، ومحطات رفع (منشأة الكرام، تل بني تميم - كفر الشرف القبلي - كفر سليمان الور - كفر سعد بحيري)، ومحطة معالجة الكوم الأحمر، بطاقة 20 ألف م3/يوم.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى

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