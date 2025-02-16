تأخروا عن الطابور، إحالة 11 معلما للتحقيق واستبعاد مدير مدرسة في الفيوم

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الدكتور خالف خلف قبيصي، قرارا باستبعاد مديرة مدرسة محمد صبري البكباشي الإعدادية بنين، بسبب تأخير بدء طابور الصباح عن المواعيد المحددة، وعدم انضباط المدرسة، وارتفاع نسبة تأخير الطلاب عن الحضور للمدرسة، وارتفاع نسبة غياب الطلاب الأسبوع الماضي.

إحالة 11 معلما للتحقيق

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم،إنه أحال أيضا 11 معلما للتحقيق، منهم من تغيب بدون عذر، ومنهم من تأخر في الحضور صباحا، جاء ذلك أثناء زيارته للمدرسة اليوم الأحد، مع بداية اليوم الدراسي.

جولة داخل المدرسة

و تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، خلال زيارته للمدرسة معمل الوسائط المتعددة، وحضر حصة لغة عربية بالصف الأول الإعدادي، وحصة دراسات بالصف الثاني الإعدادي، وناقش الطلاب للوقوف على المستوى الدراسي.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على ضرورة انضباط المدرسة والفصول الدراسية وحضور جميع العاملين بالمدرسة والطلاب طابور الصباح وتحية العلم، وضرورة انضباط جدول الحصص الدراسية، وبذل مزيدًا من الجهد داخل الفصول الدراسية مع الطلاب من أجل رفع نسبة تفوق الطلاب وتحقيق بيئة تعليمية مثالية.

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