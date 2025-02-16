أبرزها لقاء ليفربول ومباراتي الأهلي والزمالك بالدوري، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 16 - 2 - 2025 العديد من المباريات فى مختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي ومواجهة يوفنتوس ضد إنتر ميلان فى الدوري الإيطالي ولقائي الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

الزمالك ضد بتروجيت - 4 مساءً على قناة 1 on time sport

سموحة ضد البنك الأهلي - 4 مساءً على قناة 1 on time sport

حرس الحدود ضد فاركو - 6:30 مساءً على قناة 2 on time sport

الإسماعيلي ضد الأهلي - 7 مساءً على قناة 1 on time sport

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ليفربول ضد وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

توتنهام ضد مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





إسبانيول ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

بلد الوليد ضد إشبيلية - الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال مايوركا ضد لاس بالماس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس ضد ريال سوسيداد - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



فيورنتينا ضد كومو – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

مونزا ضد ليتشي – الساعة 4 عصرا

أودينيزي ضد إمبولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

بارما ضد روما – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس ضد انتر ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة





فيردر بريمن ضد هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

آينتراخت فرانكفورت ضد هولشتاين كيل – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 9

هايدنهايم ضد ماينز 05 – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة





مونبلييه ضد ليون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

ستاد ريمس ضد أنجيه – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

لوهافر ضد نيس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

لانس ضد ستراسبورج – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

رين ضد ليل – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات كأس السوبر التونسي





الترجي الرياضي ضد الملعب التونسي - الساعة 5 مساء

مواعيد مباريات دوري القسم الثاني للمحترفين



المنصورة X كهرباء الإسماعيلية – الساعة 3 عصرا

منتخب السويس X الداخلية – الساعة 3 عصرا

بلدية المحلة X وي – الساعة 3 عصرا

طنطا‏ X لافيينا اف سي – الساعة 3 عصرا

أسوان X الترسانة – الساعة 3 عصرا

ديروط X القناة – الساعة 3 عصرا

بروكسي X بترول أسيوط – الساعة 3 عصرا

المقاولون العرب X سبورتنج – الساعة 5:30 مساء

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