صلاح vs مرموش، موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تنتظر الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024 /2025.

وتترقب الجماهير المصرية المباراة من أجل مشاهدة نجمي المنتخب الوطني محمد صلاح وعمر مرموش في مواجهة بعضهما البعض، في ظل تألق اللاعبان بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتقام مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي يوم الأحد الموافق 23 فبراير، وتنطلق صافرتها في الـ6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا محمد صلاح حاليا صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ57 نقطة، وذلك قبل مباراته اليوم أمام وولفرهامبتون في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما يحل مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه نجم منتخب مصر عمر مرموش، في المركز الرابع بـ44 نقطة.

عمر مرموش يسجل هاتريك أمام نيوكاسل

وسجل عمر مرموش نجم مانشستر سيتي "هاتريك" في شباك نيوكاسل في 32 دقيقة فقط، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وافتتح عمر مرموش التسجيل للسيتي في شباك نيوكاسل بالدقيقة 20، بعد ما صوب الكرة من فوق حارس نيوكاسل بطريقة رائعة، قبل أن يسجل الفرعون هدفه الثاني في الدقيقة 23، وسجل مرموش ثالث أهدافه في الدقيقة 32.

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