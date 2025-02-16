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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 25

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 25

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول قمة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 25 المقرر لها اليوم الأحد.

وتختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 25 لبطولة الدوري الإنجليزي بمواجهتي ليفربول ضد وولفرهامبتون، وتوتنهام ضد مانشستر يونايتد.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 57 نقطة 
2- آرسنال 53 نقطة 
3- نوتينجهام فورست 47 نقطة 
4- مانشستر سيتي 44 نقطة 
5- بورنموث 43 نقطة 
6- تشيلسي 43 نقطة 
7- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة 
8- فولهام 39 نقطة 
9- أستون فيلا 38 نقطة 
10- برايتون 37 نقطة 
11- برينتفورد 34 نقطة 
12- كريستال بالاس 30 نقطة 
13- إيفرتون 30 نقطة 
14- مانشستر يونايتد 29 نقطة 
15- توتنهام هوتسبير 27 نقطة 
16- وست هام يونايتد 27 نقطة 
17- وولفرهامبتون 19 نقطة 
18- إبسويتش تاون 17 نقطة 
19- ليستر سيتي 17 نقطة 
20- ساوثهامتون 9 نقاط 

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

مباريات الجولة الـ 25 لبطولة الدوري الإنجليزي 

برايتون 3-0 تشيلسي 

ليستر سيتي 0-2 أرسنال 

وست هام 0-1 برينتفورد

ساوثهامبتون 1-3 بورنموث 

أستون فيلا 1-1 إيبسويتش تاون 

مانشستر سيتي 4-0 نيوكاسل يونايتد 

فولهام 2-1 نوتينجهام فورست 

كريستال بالاس 1-2 إيفرتون 

الأحد 16 فبراير

ليفربول ضد وولفرهامبتون - 4:00 مساءً

توتنهام ضد مانشستر يونايتد - 6:00 مساءً

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