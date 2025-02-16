الأحد 16 فبراير 2025
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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع. 

 

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% عند مستوى 30238 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% عند  مستوى 37203 نقاط، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.91% عند مستوى 13532 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.32%  عند مستوى 8530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.46% عند مستوى 11673 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.19% عند مستوى 3157 نقطة.

 

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.207 تريليون جنيه، لتربح نحو 18 مليار جنيه. 

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.13% عند مستوى 29997 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% عند مستوى 37203 نقاط، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.13% عند مستوى 13195 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.87%  عند مستوى 8402 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 11504 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% عند مستوى 3120 نقطة.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

 تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 12 فبراير 2025، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.189 تريليون جنيه، لتربح  نحو 3 مليارات جنيه. 

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33%  عند مستوى 29661 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3%  عند مستوى 36649 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33%  عند مستوى 13048 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14%  عند مستوى 8330 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02%  عند مستوى 11405 نقاط، وصعد   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13%  عند مستوى 3103 نقاط.

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

تراجعت  مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 29564 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 36638 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 13004 نقاط.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 8342 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.01% ليغلق عند مستوى 11402 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 3098 نقطة.

 

 

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