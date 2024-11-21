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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات  البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33%  عند مستوى 30660 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27%  عند مستوى 38028 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31%  عند مستوى 13423 نقطة.


مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28%  عند مستوى 8250 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.60%  عند مستوى 11538 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3169 نقطة.

 

تداولات جلسة الأربعاء

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس  الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.238 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30587 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13423 نقطة.


مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11459 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3157 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

 تراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.241 تريليون جنيه. 

 

مؤشر إيجي إكس 30

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 30688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 38056 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8282 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 11468 نقطة، وانخفض  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3163 نقطة

 

تداولات جلسة الإثنين 

 هبطت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.251 تريليون جنيه، ليسجل خسائر تقدر بنحو 21 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 1.24%  عند مستوى 30864 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29%  عند مستوى 38259 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23%  عند مستوى 13544 نقطة. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتراجع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.20%  عند مستوى 8303 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.22%  عند مستوى 11503 نقاط، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.40%  عند مستوى 3172 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

 تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.272 تريليون جنيه. 

 

مؤشر إيجي إكس 30

وانخفض  مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 31252 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 38752 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 13713 نقطة. 

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 كما انخفض  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8403 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11644 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3217 نقطة.

 

 

 

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