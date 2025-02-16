الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

إحالة عاطلين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية في روض الفرج للجنايات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة روض الفرج بإحالة عاطلين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة روض الفرج إلى محكمة الجنايات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمان تهم حيازة وإحراز سلاح ناري، واستعراض القوة بقصد تكدير السلم الاجتماعي.

وكان قسم شرطة روض الفرج قد تلقى بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة وسماع دوي إطلاق نار بدائرة القسم.

وبانتقال قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة تبين أن عاطلين يتشاجران مع المواطنين بسبب منعهما من بيع المواد المخدرة في المنطقة ويطلقان اعيرة نارية في الهواء بقصد ترويعهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وعثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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