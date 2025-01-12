إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بالبلطجة وحيازة أسلحة نارية بعين شمس
أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل لاتهامه بالبلطجة واستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية بمنطقة عين شمس إلى محكمة الجنايات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري، واستعراض القوة بقصد تكدير السلم الاجتماعي.
وكان قسم شرطة عين شمس تلقي بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة وسماع دوي إطلاق نار بدائرة القسم
وبانتقال قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة تبين أن عاطلا استخدم البلطجة والتعدي على المواطنين بقصد أخذ منهم متعلقاتهم بالقوة.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعثر بحوزته على سلاح فرد خرطوش وطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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