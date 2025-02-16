الأحد 16 فبراير 2025
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محافظات

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

اغلقت إدارة ميناء العريش في محافظة شمال سيناء اليوم الأحد، الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بسبب زيادة سرعة الرياح.

 

إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية 

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد والوجه البحرى  تكون كثيفة على السواحل الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

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كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:10

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