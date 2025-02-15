حبس شخص بتهمة حيازة مواد مخدرة في العريش

أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 25 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، قبل ترويجها على عملائه فى العريش بمحافظة شمال سيناء.



وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء، شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة بمحافظة شمال سيناء عن ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة ثان العريش، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الهيدرو).

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته لمخدر الهيدرو بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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