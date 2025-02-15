السبت 15 فبراير 2025
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أخبار مصر

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
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 أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف بدءا من اليوم السبت وحتى الإثنين المقبل على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجات مئوية. 

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
ويكون هناك نشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

 

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس  نهارا على القاهرة الكبرى  ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 7

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:10

 

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