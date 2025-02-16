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رياضة

ريال مدريد، عقوبات قاسية تنتظر نجم الملكي جود بيلينجهام

بيلينجهام
بيلينجهام

ريال مدريد، كشف تقرير صحفي إسباني عن العقوبة المحتمل توقيعها على الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد، بعد طرده في تعادل فريقه مع أوساسونا بنتيجة (1-1)، أمس السبت، على ملعب إل سادار، ضمن الجولة 24 من الليجا.

وطرد بيلينجهام ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 39، بدعوى "تلفظه بكلمة بذيئة تجاه حكم اللقاء مونويرا مونتيرو"، لينتظر بالتالي قرار لجنة الانضباط التي ستحسم أمر العقوبة الموقعة عليه، الأربعاء المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فوفقًا لتقرير الحكم، بات بيلينجهام مهدد بالإيقاف لمباراتين على الأقل وشهر على الأكثر، بسبب "ازدراء أو عدم احترام الحكم".

وبحسب المادة رقم 124 من قانون الانضباط بشأن مواقف عدم الاحترام تجاه الحكم، فإن "مخاطبة الحكام أو المديرين أو المسؤولين بازدراء أو عدم احترام، على أن لا يشمل ذلك أفعال أكثر خطورة، يعاقب عليها اللاعب بالإيقاف من مباراتين إلى 3، أو لمدة تصل إلى شهر واحد".

وبالتالي من المنتظر أن يغيب بيلينجهام عن المباراتين المقبلتين في الدوري أمام جيرونا وريال بيتيس، على أقل تقدير، وألا يؤثر ذلك الطرد على مشاركته في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد.

وسجل للميرينجي، كيليان مبابي بالدقيقة 15، بينما تعادل أنتي بوديمير لأوساسونا، في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل، رفع الريال رصيده إلى 51 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الليجا، كما رفع أوساسونا رصيده إلى 32 نقطة، في المركز السابع.

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