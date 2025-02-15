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رياضة

الدوري الإسباني، ريال مدريد بـ10 لاعبين يسقط في فخ التعادل أمام أوساسونا

ريال مدريد
ريال مدريد

تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره أوساسونا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين علي أرضية ملعب "إل سادار" ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل الفرنسي كيليان مبابي هدف ريال مدريد في الدقيقة 14، فيما تعادل أوساسونا عن طريق انتي بوديمير في الدقيقة 57 من ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 39.

تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا 

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: فالفيردي، تشواميني، أسينسيو، فران جارسيا.

في خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: براهيم دياز، كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور.

وفاز نادي ريال مدريد على أوساسونا، في مباراة الدور الأول في الموسم الحالي من الليجا، بأربعة أهداف دون رد.

بهذه النتيجة وصل ريال مدريد للنقطة رقم 51 في المركز الأول بالدوري الإسباني، في حين أن أوساسونا لديه 32 نقطة، بالمركز السابع في الدوري الإسباني.

 

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