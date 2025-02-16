الأحد 16 فبراير 2025
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محافظات

إزالة فورية في المهد لمبنى على أرض زراعية بالدقهلية (صور)

ازالة فورية في المهد
ازالة فورية في المهد لهنجر في أجا

شنت رئاسة مركز أجا في محافظة الدقهلية حملة إزالة في المهد لهنجر مخالف في قرية نوسا الغيط..
 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بتطبيق القانون ومنع جميع المخالفات، وبناء على تعليمات المحاسب محمدعبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا.

وقام فريق العمل بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لهنجر من الصاج والقوائم الحديدية وبداخلة غرفتين بدون ترخيص على مساحة 300م خارج الحيز العمراني بـ أرض زراعية.

وخلال ذلك تمت الإزالة الفورية في المهد للمبنى المذكور المكون من هنجر من الصاج والقوائم الحديدية وغرفتين من الطوب الأحمر بالمونه الأسمنتية بالمخالفة والتعدي على أرض زراعية بقرية نوسا الغيط.

جهود الدولة مستمرة في إزالة كافة التعديات

وأكد المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المركز على أن جهود الدولة مستمرة في إزالة كافة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدوله وخارج وداخل الحيز العمراني الغير مرخصة.

كما أكد رئيس أجا على الضرب بيد من حديد على أي مخالفات تتم في نطاق مركز والعمل على تنفيذ القانون بكل حسم وحزم وتأكيد هيبة الدولة.

جاء ذلك بحضور عبد الفتاح شحاته نائب رئيس مركز ومدينة أجا وكامل صلاح رئيس الوحدة المحلية ومسئول التعديات برئاسة المركز ومسئول الجمعية الزراعية وفنيين القسم الهندسي بالوحدة المحلية.

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