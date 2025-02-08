السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

إزالة فورية على أرض زراعية بقرية الترامسة في قنا

إزالة فورية على أرض
إزالة فورية على أرض زراعية بقرية الترامسة في فنا

قامت الوحدة المحلية لقرية دندره برئاسة الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أحمد عبدالرحيم بتنفيذ إزالة فورية تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٢ قيراط عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت.

وأوضح رئيس المركز أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة ومنع إنتشار العشوائيات.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.

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