الأحد 16 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، تعرف على قنوات عرض مسلسل عقبال عندكم لحسن الرداد

مسلسل عقبال عندكم
مسلسل عقبال عندكم

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل “عقبال عندكم” الذي يقوم بطولته النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم مع قناتى “ON E وcbc” لعرض العمل عبر شاشتهم خلال المارثون الرمضاني لعام 2025.

 

وتشهد أحداث مسلسل عقبال عندكم الذي يقوم ببطولته النجمان حسن الرداد وايمي سمير غانم وقوع خلافات بينهما ضمن إحدى القصص التي يتضمنها العمل.

وانتهت أسرة مسلسل عقبال عندكم من تصوير ما يزيد على نصف مشاهد العمل، المقرر أن يتم عرضه خلال سباق رمضان 2025.

وقرر مخرج العمل علاء إسماعيل تكثيف ساعات التصوير للعمل، كي يتم الانتهاء من أكبر عدد من مشاهد العمل.

 

وتعود الفنانة إيمي سمير غانم إلى عالم الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل امتد إلى 5 سنوات من خلال عمل يجمعها بزوجها حسن الرداد ويحمل اسم “عقبال عندكم”.

 

 

 

 

تفاصيل مسلسل عقبال عندكم أحدث أعمال إيمي سمير غانم

 كان مسلسل عقبال عندكم يحمل اسم “مش هو ولا هي” وهو عمل كوميدي اجتماعي مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل وتأليف أحمد سعد والي، ويجمع إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد من جديد.

 

 

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