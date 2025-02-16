الأحد 16 فبراير 2025
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رياضة

التشكيل المتوقع لقمة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

التشكيل المتوقع لقمة
التشكيل المتوقع لقمة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

يستضيف توتنهام، نظيره مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، في ختام منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز. 

تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر يونايتد 

حراسة المرمى: أنتونين كنسكي.
خط الدفاع: بيدرو بورو، كيفن دانسو، دجيد سبينس، آرشي غراي.
خط الوسط: بابي سار، رودريجو بينتانكور، يفيس بيسوما.
خط الهجوم: ديجان كولوسيفسكي، ماتياس تيل، هيونج مين سون.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام توتنهام 

حراسة المرمى: أندريه أونانا.
خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ماتياس دي ليخت.
خط الوسط: باتريك دورغو، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، ديوجو دالوت.
خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، جوشوا زيركزي، راسموس هويلوند.

موعد مباراة توتنهام ضد مان يونايتد 
 

وتنطلق صافرة مباراة توتنهام ضد مان يونايتد  في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بالجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

 

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد 


وتعد شبكة قنوات “beINSPORTS” هي الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة  بينما يحتل توتنهام المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة. 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 57 نقطة 
2- آرسنال 53 نقطة 
3- نوتينجهام فورست 47 نقطة 
4- مانشستر سيتي 44 نقطة 
5- بورنموث 43 نقطة 
6- تشيلسي 43 نقطة 
7- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة 
8- فولهام 39 نقطة 
9- أستون فيلا 38 نقطة 
10- برايتون 37 نقطة 
11- برينتفورد 34 نقطة 
12- كريستال بالاس 30 نقطة 
13- إيفرتون 30 نقطة 
14- مانشستر يونايتد 29 نقطة 
15- توتنهام هوتسبير 27 نقطة 
16- وست هام يونايتد 27 نقطة 
17- وولفرهامبتون 19 نقطة 
18- إبسويتش تاون 17 نقطة 
19- ليستر سيتي 17 نقطة 
20- ساوثهامتون 9 نقاط 

 

 

مباريات الجولة الـ 25 لبطولة الدوري الإنجليزي 


برايتون 3-0 تشيلسي 

ليستر سيتي 0-2 أرسنال 

وست هام 0-1 برينتفورد

ساوثهامبتون 1-3 بورنموث 

أستون فيلا 1-1 إيبسويتش تاون 

مانشستر سيتي 4-0 نيوكاسل يونايتد 

فولهام 2-1 نوتينجهام فورست 

كريستال بالاس 1-2 إيفرتون 

الأحد 16 فبراير

ليفربول ضد وولفرهامبتون - 4:00 مساءً

توتنهام ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً

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