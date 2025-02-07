مانشستر يونايتد يتأهل للدور ثمن النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على ليستر سيتي

تأهل نادي مانشستر يونايتد للدور ثمن النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2024-2025 بعد الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الدور الرابع للبطولة.

ونجح بوبي ريد من هدف التقدم لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 42.

وتعادل لمانشستر يونايتد جوشوا زيركزي في الدقيقة 68.

🚨 هدف مانشستر يونايتد الاول زيركزي 🔥pic.twitter.com/oaj16gdJj9 — KinG £ (@xKGx__) February 7, 2025

وأضاف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد هاري ماجواير في الدقيقة 3+90.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: باتريك دورجو، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، أماد ديالو، برونو فيرنانديز.

تشكيل ليستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

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