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رياضة

مانشستر يونايتد يتأهل للدور ثمن النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على ليستر سيتي

ليستر سيتي، فيتو
ليستر سيتي، فيتو

تأهل نادي مانشستر يونايتد للدور ثمن النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2024-2025 بعد الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الدور الرابع للبطولة.

ونجح بوبي ريد من  هدف التقدم لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 42. 

وتعادل لمانشستر يونايتد جوشوا زيركزي في الدقيقة 68.

 

وأضاف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد هاري ماجواير في الدقيقة 3+90.

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي 

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: باتريك دورجو، هاري ماجواير، ليني يورو.

خط الوسط: نصير مزراوي، مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، ديوجو دالوت.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، أماد ديالو، برونو فيرنانديز.

تشكيل ليستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

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