الأحد 16 فبراير 2025
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تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع
تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره ولفرهامبتون، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج" بملعب "آنفيلد".

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي


حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا.

 

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون


تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في تمام الساعة الرابعة عصرًا (4.00) بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي


تذاع مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.
 

ويدخل ليفربول مباراة ولفرهامبتون وهو في صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن آرسنال.


وقلص آرسنال الفارق مع ليفربول بعدما تغلب على ليستر سيتي بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة ذاتها.

ويتواجد ولفرهامبتون في المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ولديه 19 نقطة.

ويأتي ليفربول من تعادل بطعم الهزيمة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، حيث اقتنص الخصم الهدف قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة التي حسمت بنتيجة 2-2.


وشهدت تلك المواجهة تسجيل محمد صلاح هدفين لصالح ليفربول، فيما تلقى كورتيس جونز والمدرب آرني سلوت ومساعده بطاقة حمراء.

 

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